TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de o ismin lisansı iptal edildi!

Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın lisansının iptal edildiğini TFF'ye bildirdi. Milli kalecinin, her konuda anlaşmaya vardığı Manchester United'a transferinin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki file bekçisinin lisansının iptal edildiğini TFF'ye bildirdi.

Milli kaleci, Premier Lig devi Manchester United ile anlaşma sağlamış ve transfer için İngiltere'ye gitmişti.