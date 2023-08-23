Fenerbahçe - Twente maçı öncesi İsmail Kartal konuşuyor
Fenerbahçe - Twente maçı öncesi İsmail Kartal ve Szymanski konuşuyor.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2023- 17:02 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023- 17:07
SEBASTİAN SZYMANSKI'NİN AÇIKLAMALARI
Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum.
Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli.