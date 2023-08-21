Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

"Samsunspor'un 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmesi nedeniyle onları tebrik ederim. Kendi adımıza, 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Şu ana kadar iyi geldik. Samsunspor'un bu kadar müthiş bir taraftar önünde, ne kadar coşkulu bir maç olacağını biliyoruz.

İyi hazırlanarak geldik. Rakibimizin ne yapacağını biliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu akşam da iyi futbol oynayarak, 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Bazı oyuncularımız aşırı yorgun olduğu için onlarla konuşup rotasyona gittik."