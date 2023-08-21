Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine yerleşti. Sarı lacivertli ekip şimdi, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Twente maçına konsantre oldu. Peki, Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 01:10