UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına konuk olacak. Tadic, Dzeko, King, Becao gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Maribor'u yenerek play-off turuna yükselmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Maribor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Maribor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.