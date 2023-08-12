Transferde peş peşe bombaları patlatan Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu. 1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibi tarafından bonservisi alındı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...