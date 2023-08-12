Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 1. hafta maçları ile sürüyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2023- 18:30