Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Konferans Ligi F.Bahçe maçı detayları!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Maribor ile karşılaşacak. Turu garantilemek için farklı galibiyet isteyen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, kampta hazırlıklarına devam ederken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Arama motorlarında futbolseverler tarafından sorgulanan 'Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Konferans Ligi F.Bahçe maçı detayları...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşı karşıya gelecek olan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertli ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Maribor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mert Müldür ile yeniden sözleşme imzalanan Miha Zajc kadroda yer aldı. Bartuğ Elmaz ile Rodrigo Becao da kendine yer buldu. Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Alexander Djiku kadroda yer almadı. Daha önce kadroda bulunan Serdar Dursun'un yerine de Umut Nayir eklendi.