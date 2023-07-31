TRANSFER HABERİ - Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

TRANSFER HABERİ - Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi takviye eden Fenerbahçe, milli yıldız Mert Müldür ile anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 00:47