Transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi takviye eden Fenerbahçe, milli yıldız Mert Müldür ile anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...
TRANSFER HABERİ - Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
Transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi takviye eden Fenerbahçe, milli yıldız Mert Müldür ile anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 01.08.2023- 00:47