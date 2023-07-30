Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Zimbru kozlarını paylaşacak. Stadionul Zimbru Stadyumu'nda oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.