Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

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Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - FC ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.