Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, FC Zimbru ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 11:50