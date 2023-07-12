Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Szymanski ile anlaştı! İşte sözleşme detayları
Rusya'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe trasnferde de hız kesmiyor. Arda Güler'in ayrılı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Szymanski'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte sözleşme detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler bu anlamda kadrosuna flaş isimleri katmaya devam ediyor.
Kanarya son olarak flaş bir isimle daha anlaştı.