Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.