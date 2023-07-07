Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katılacağı hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.