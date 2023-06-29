Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI - Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasında Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.