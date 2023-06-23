Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

İŞTE O SÖZLER:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi."

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Bu iş sadece Ali Koç ile yürümez."

"Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Semim değil, güvenoyu iste."