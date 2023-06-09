Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir final maçında kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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