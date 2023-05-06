Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın öncesinde maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte F.Bahçe maçı detayları!

Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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