Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçları ile devam ediyor. Sivasspor ile Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2023- 15:40