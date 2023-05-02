Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçları ile devam ediyor. Sivasspor ile Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.