Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek şampiyonluk potasından uzaklaşan teknik ekip ve yönetime tekpi sürüyor.
Şok iddia! Fenerbahçe genç yıldızı ile sözleşmeyi feshetti
Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik transferlerinden biri İsak Vural'dı. Sarı-lacivertli takımda oynayamayan genç futbolcu takımdan ayrılacak. Sözleşmesini feshetmesi beklenen Vural yeni takımına imza atmaya hazılanıyor. (FB transfer haberi)
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda etti.
Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor'un yolunu tuttu.