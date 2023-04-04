Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla devam ediyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik maçta iki takım da mutlak galibiyet istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç hangi kanalda? FB maçı saat kaçta oynanacak? A Spor canlı izle

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Fenerbahçe - Kayserispor MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.