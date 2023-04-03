Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fenerbahçe - Kayserispor MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.