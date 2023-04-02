Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından bekleniyor. 27. haftada oynanacak derbi maçında Halil Umut Meler görev yapacak. Adana Demirspor'u yenen Galatasaray'ın galip geldiği 27. haftada iki takım da mutlak 3 puan için sahada yer alacak. Fenerbahçe'de 5, Beşiktaş'ta 3 isim maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB - BJK derbisi canlı

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. 27. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Arda Güler, Diego Rossi, Joao Pedro.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Vincent Aboubakar.

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FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

VALENCIA YETİŞTİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı. Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli, Rosier ve Saiss maçta süre alamayacak.

5 FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ OLACAK

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk derbilerine çıkacak. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrılırken, 8 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 2 kez de Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 3'ü Galatasaray'a, 2'si de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

KADİKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 1 galibiyeti bulunurken, 4 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:



07.12.2012

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0



30.12.2013

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3



22.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0



29.02.2016

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0



03.12.2016

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0



23.09.2017

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1



24.09.2018

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1



22.12.2019

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1



29.11.2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4



19.12.2021

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2