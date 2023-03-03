Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.