Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Serkan, Kartal, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi