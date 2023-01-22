Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER



ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Serkan, Kartal, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi