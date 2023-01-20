Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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