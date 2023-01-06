F.Bahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor!
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman?
6 Ocak 2023 gram altın ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! 15:08
Fırtına'da Alanya mesaisi başladı Fırtına'da Alanya mesaisi başladı 14:59
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? 14:55
İşte Meler'in derbi karnesi! İşte Meler'in derbi karnesi! 13:50
Juventus'tan Sandro kararı! Juventus'tan Sandro kararı! 13:08
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor 12:24
Daha Eski
Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırlıyor Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırlıyor 12:21
İşte Jesus'un derbi 11'i! İşte Jesus'un derbi 11'i! 12:17
İşte Aslan'ın derbi 11'i! İşte Aslan'ın derbi 11'i! 11:41
G.Saray'a Kolombiyalı stoper! G.Saray'a Kolombiyalı stoper! 11:37
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 10:28
Beşiktaş'ta Josef yolcu! Beşiktaş'ta Josef yolcu! 10:17
SON DAKİKA