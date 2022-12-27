Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan transfer talebi! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var
Dünya Kupası arasından istediği şekilde dönemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderliğini kaptırdı. Teknik direktör Jorge Jesus, yönetimden takviye istedi. Sarı-lacivertlilerin listesinde o bölge için 3 isim var. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe liderliği kaptırdı.
Jorge Jesus Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yönetimden eksik bölgelere transfer istedi.