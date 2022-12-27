FENERBAHÇE HATAYSPOR CANLI 📺 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Hatayspor maçıyla sürüyor. 16. hafta maçında iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro ve cezalı Miguel Crespo maçta süre alamayacak. Jorge jesus yönetimindeki Fenerbahçe, son 2 lig maçından mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe kötü gidişata dur demek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 11:00