Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Masilya Miguel Crespo'ya kancayı taktı!
Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de bir gelişme daha yaşandı. Sevilla, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımların radarında olan Miguel Crespo'ya yeni bir talip çıktı. Fransız devi Crespo'yu hedefine aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
3 kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de hedef rotasyonlu kadro planlaması.
Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.