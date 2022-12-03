Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi. Teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından sayı olarak bu bölgeye takviye yapmaları gerektiğini yinelemişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yeni stoper La Liga'dan! Flaş Joao Pedro detayı...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemin birinci maddesi ise stoper hamlesi. Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda savunmanın merkezi için çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı futbolcuyu İspanya La Liga'da buldu. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi Joao Pedro'ya bağlı. İşte detaylar...
Yönetim, Jorge Jesus ve scout ekibinin ortak çalışmasından bir liste oluşturulmuştu.
Yerli ve yabancı adayların yer aldığı bu listede öncelik Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan'a verilmişti.