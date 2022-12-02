Fenerbahçe - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarını sürdürüyor. Rayo Vallecano ile karşılaşan ve 3-1 kazanan Fenerbahçe, bir diğer İspanyol ekibi Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 17:00