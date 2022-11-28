Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerde maç heyecanına Dünya Kupası için ara verildi. İspanya ligi La Liga'nın takımları Villarreal İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe - Villarreal maçı merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 17:30