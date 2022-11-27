Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022- 12:50