Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miguel Crespo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok Avrupa deviyle anılan Portekizli yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin orta sahadaki büyük kozu Miguel Crespo için önümüzdeki hafta kritik bir zirve yapılacak. Crespo'nun menajeri Domingos Lopes İstanbul'a davet edildi. Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Crespo için gelen tekliflerin tamamı masaya yatırılacağı gibi oyuncunun 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin uzatılması için de görüşülecek. Crespo'ya İspanya, Fransa ve Almanya'dan ciddi tekliflerin geldiği biliniyor. Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid ile Sevilla oyuncu için teklifte bulunmuştu. Crespo için teklifler 8 milyon Euro'ya kadar yükselse de Sarı-Lacivertli kurmaylar transfere onay vermemişti.

FENER KAPIYI 15'TEN AÇACAK

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Crespo'yu ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmüyor. Tüm teklifler sezon sonunda değerlendirmeye alınacak. Yine gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak. Ancak öncelikle Crespo'nun 2024'te sona erecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması hedefleniyor.

26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta boy gösterdi. Bu maçların 14'üne de ilk 11'de başladı.