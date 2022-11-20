F.Bahçe'de kritik Crespo zirvesi!
Jesus onayı verdi! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü
20 Kasım 2022 Döviz Kuru!
🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Kasım)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a Artem Dovbyk cevabı! Trabzonspor'a Artem Dovbyk cevabı! 22:58
Jesus onayı verdi! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü Jesus onayı verdi! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü 22:48
F.Bahçe'den Samet Akaydın hamlesi! F.Bahçe'den Samet Akaydın hamlesi! 22:35
F.Bahçe'de kritik Crespo zirvesi! F.Bahçe'de kritik Crespo zirvesi! 21:41
Fırtına'ya Visca'dan müjdeli haber! Fırtına'ya Visca'dan müjdeli haber! 21:30
G.Saray'a gol makinesi! G.Saray'a gol makinesi! 21:25
Daha Eski
Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a! Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a! 21:19
Beşiktaş'tan transfer kararı! Ghezzal'ın yerine gelecek Beşiktaş'tan transfer kararı! Ghezzal'ın yerine gelecek 21:06
Cimbom'a 1 dünya yıldızı daha! Cimbom'a 1 dünya yıldızı daha! 21:00
G.Saray harekete geçti! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni... G.Saray harekete geçti! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni... 19:43
Benfica'dan Seferovic açıklaması! Benfica'dan Seferovic açıklaması! 19:42
G.Saray'a yüklü fatura! van Aanholt ile yollar ayrılırsa... G.Saray'a yüklü fatura! van Aanholt ile yollar ayrılırsa... 19:42
SON DAKİKA