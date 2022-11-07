FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Heyecanlı karşılaşmada Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilerin 5, Sivasspor'un ise 3 eksikle oynayacağı öğrenilirken futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saatini, canlı yayın kanalını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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Süper Lig'in 13. haftasının en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Karşılaşmaya saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.