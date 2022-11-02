Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. Jesus'un açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz....
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor | CANLI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. Jesus'un açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz....
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Yayın Tarihi: 02.11.2022- 20:22