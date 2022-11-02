Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak. Son 16 turuna çıkmak için galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de, Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, kazanarak gruptan lider çıkmak istiyor. Maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 79 40 23 16 116 78 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 251 93 55 103 323 365

KUPA 2'DE 134. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇININ 4'ÜNCÜ HAKEMİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Ivan Bebek'in 4'üncü hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada aynı göreve Marin Vidulin'in atandığı açıklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, perşembe günü Polonya'da karşılaşacak. B Grubu'nda oynanacak son maçta Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi olarak ise skandallara adı karışan Ivan Bebek'in görev alacağı açıklanmıştı. Ancak UEFA, gelen tepkiler üzerine maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gitti. UEFA, Ivan Bebek'in yerine mücadelede 4'üncü hakem olarak Marin Vidulin'in görev alacağını açıkladı.