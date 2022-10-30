"Hakem F.Bahçe'yi destekledi"
İşte Jesus'un İstanbulspor 11'i!
30 Ekim 2022 Döviz Kuru! Altın, dolar, euro...
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ekim)
6
Aspor Keşfet
Son Dakika
O isim için flaş sözler! "Şenol Güneş parlatabilir" O isim için flaş sözler! "Şenol Güneş parlatabilir" 09:36
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:34
Yıldız ismin transferinde ısrarcı! Yıldız ismin transferinde ısrarcı! 09:19
Kartal 3 puan peşinde! Kartal 3 puan peşinde! 09:09
"Hakem F.Bahçe'yi destekledi" "Hakem F.Bahçe'yi destekledi" 09:02
Buruk'a flaş uyarı! "Burada bir yanlışlık var" Buruk'a flaş uyarı! "Burada bir yanlışlık var" 08:56
Daha Eski
Ara transfer öncesi golcü hamlesi! Galatasaray menajeriyle görüştü Ara transfer öncesi golcü hamlesi! Galatasaray menajeriyle görüştü 00:12
Beşiktaş'tan Atatürk hologramlı kutlama! Beşiktaş'tan Atatürk hologramlı kutlama! 23:20
Jesus'a yeni sözleşme! Transfer bütçesi... Jesus'a yeni sözleşme! Transfer bütçesi... 23:18
Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başlıyor! 5 isimle... Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başlıyor! 5 isimle... 23:12
Beşiktaş'tan Atatürk hologramlı kutlama! Beşiktaş'tan Atatürk hologramlı kutlama! 23:04
Aslan'da bir kriz daha! Aslan'da bir kriz daha! 22:53
SON DAKİKA