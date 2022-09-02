Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Belçikalı yıldız, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.
14 GOL 5 ASİST
Belçikalı yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asist kaydetti.