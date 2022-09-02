Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Belçikalı yıldız, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Belçikalı yıldız, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.

14 GOL 5 ASİST

Belçikalı yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asist kaydetti.