Süper Lig'de ilk yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Son dönemde 3'lü savunmaya geçen Jorge Jesus'un forma verdiği Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos'un beklentilerin çok altında kalması sonrası sağ stoper arayışlarına başlandı. Çok sayıda ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler'in resmi temas kurduğu yıldızı Takvim ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic'in transferi için düğmeye bastı.

OPSIYONLU KİRALAMA!

Yönetimin, İngiliz ekibi ve Brezilyalı stoperin menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Lyanco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2021 yılında 7.5 milyon Euro karşılığında Torino'dan Southampton'a transfer olan Brezilyalı yıldız bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Daha önce Bologna ve Sao Paulo takımlarında da görev yapan Lyanco 10 kez Brezilya U23 takımında oynadı. 1.87 boyunda olan ve hava toplarındaki başarısı ile dikkatleri çeken Lyanco'nun piyasa değeri 5 milyon Euro. Transferde özellikle 1 Eylül sonrası önemli gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin listesinde Lyanco'nun dışında Rodrigo Becao, Leo Ortiz ve Nino gibi başka Brezilyalı stoperler de bulunuyor.