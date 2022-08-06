Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres açıklamalarda bulunuyor. Peres'in açıklamalarını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Peres'in açıklamalarından satır başları;

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

"Hırslı ve istekli bir oyuncuyum. 90 dakika boyunca elimden gelen her şeyi yapabilirim. Kendimi sürekli geliştirmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum"

"Futbolcular kendileri hakkında konuşmayı pek sevmez. Hırslı ve istekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Savaşçı biriyim. Topla çıkışlarımın iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Tribünleri ve atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyordum. Büyük oyuncular baskıyı sever, ben de baskı altında oynamayı seviyorum."

"Fenerbahçe'nin ve taraftarlarının büyüklüğünü gelmeden önce biliyordum. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum."