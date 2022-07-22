Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Hızlı bir yaz transferi geçiren sarı-lacivertliler, Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'a lisans çıkardı. Fenerbahçe'nin Lamine Diack'a lisans çıkarması sonrası arama motorlarında "Lamine Diack kimdir?, "Lamine Diack kaç yaşında?", "Lamine Diack nereli?, "Lamine Diack'ın boyu kaç?" ve "Lamine Diack'ın mevkisi ne?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Lamine Diack kimdir? Fenerbahçe'nin lisans çıkardığı Lamine Diack ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Son olarak Joao Pedro transferini açıklayan sarı-lacivertliler, Tuzlaspor forması giyen Lamine Diack'a lisans çıkardı. Fenerbahçe'nin Diack'a lisans çıkarması sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Lamine Diack kimdir? İşte detaylar...

LAMINE DIACK KİMDİR?

Lamine Diack, 15 Kasım 2000 tarihinde Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Futbola Oslo FA Dakar takımında başlayan Senegalli futbolcu, 2019 yılında FC Shkupi'ye transfer oldu. 1.86 boyundaki ön libero, Kuzey Makedonya ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon başında Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 34 maça çıkan Diack, 2 gol ve 3 asist kaydetti. Kariyerinde toplam 90 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcunun 7 gol ve 7 asisti bulunuyor. Senegal U20 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Lamine Diack'ın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro.