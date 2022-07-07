Tiago Çukur kimdir? Tiago Çukur nereli ve kaç yaşında? Tiago Çukur Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Transfer harekatına devam eden Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, Watford'da forma giyen Tiago Çukur'u renklerine bağladı. Bu gelişme sonrası futbolcuseverler, Tiago Çukur hakkında bilgileri merak etmeye ve arama motorlarında aramaya başladı. Peki; Tiago Çukur kimdir? iago Çukur nereli ve kaç yaşında? Tiago Çukur Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte tüm bilinmesi gerekenler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 4. transferini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Watford forması giyen milli futbolcu Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. Tiago Çukur'un sarı-lacivertli takıma transferi sonrası genç futbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu. 2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti. A Milli Takım formasıyla 1 maça çıkan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.