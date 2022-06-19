Shkupi - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

2022-2023 sezonu için hazırlıklara erken başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Shkupi - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Shkupi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Shkupi - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHKUPI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Maçın yayın saati henüz belli olmadı.