Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayacak olan sözleşmeye imza atıyor. Jesus imza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayacak olan sözleşmeye imza atıyor. Jesus imza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlıyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza, basın mensuplarına, yöneticilerimize, herkese hoş geldiniz diyorum. Burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz. Ben çok az konuşacağım. Hocamız konuşmalı. Zor bir karar benim için, bizim için. Ancak; bu karar Nisan ya da Mayıs ayında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Kartal ile başarılı olsak da sezonu 2. sırada bitirmemiz hedeften uzak kaldığımız anlamında. İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü kongre üyelerinin önünde yapacağız."

JESUS'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Burada olmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum."

"Buraya maddi sebeplerle gelmedim çünkü beni isteyen başka kulüpler de vardı. Tutkulu taraftarlara sahip bir takımda olmak istiyordum. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarlarına benziyor. Ben de işime tutkuyla bağlıyım."

"Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz."

"Üzerinden 9 yıl geçti. Benfica için zor bir eşleşmeydi. Fenerbahçe o sene çok iyi bir takımdı. O sene şans biraz daha Benfica'dan yanaydı. Yarı final maçları halen hafızamda. Benfica ile 2 kez final oynadık, biri o seneydi."

"Ben genellikle kariyerimde 4-4-2 sistemiyle oynadım ama maça ve rakibe göre sistemi değiştirebilirim."

"Yaklaşık 2. 2.5 aydır Fenerbahçe'nin maçlarını takip ediyorum. Kim, Avrupa'da herkesin takımın da isteyebileceği bir futbolcu."

"Arda Güler çok yetenekli, gelişecek. Takımımıza yardım edeceğinden hiç şüphem yok."