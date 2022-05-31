Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör hasretine son vermeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus İstanbul'a geliyor
Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmaya hazırlanıyor. Portekiz gazetelerinden A Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, bugün, Fenerbahçe'ye imza atmak için yardımcıları Joao de Deus, Marcio Sampaio ve avukatı Luis Miguel Henrique ile beraber İstanbul'a gelecek.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal oldukça iyi giden form grafiğine karşın, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyordu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında Löw ile temaslarda bulunmuş ancak Alman hoca ile anlaşamamıştı.