FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus İstanbul'a geliyor

Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmaya hazırlanıyor. Portekiz gazetelerinden A Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, bugün, Fenerbahçe'ye imza atmak için yardımcıları Joao de Deus, Marcio Sampaio ve avukatı Luis Miguel Henrique ile beraber İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 09:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022- 09:39