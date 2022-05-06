Arsenal'dan Arteta kararı!

İngiltere Premier Lig'de Arteta ile büyük bir çıkış yakalayan Arsenal'da İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 yılına kadar sözleşme uzatıldı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 16:53