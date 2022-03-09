İsak Vural kimdir? İsak Vurak hangi mevkilerde forma giyiyor? Fenerbahçe'de İsak Vural antrenmana çıktı mı?

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İsak Vural sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Taraftarların Arda Güler'in ardından merakla performansını beklediği İsak için arama motorlarında İsak Vurak kimdir? İsak Vural hangi takımlarda oynadı? soruları aratılıyor. İşte İsak Vural detayları...

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İsak Vural sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Peki İsak Vurak kimdir? İsak Vural hangi takımlarda oynadı? soruları aratılıyor. İşte İsak Vural detayları...



İSAK VURAL KİMDİR?

2006 yılında dünyaya gelen İsak Vural, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak İspanyol kulübe transferi gerçekleşedi. Ardından Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaştı.

İsak Vural, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica alt yapısında top koşturdu. Forvet arkası, orta saha olarak görev yapan İsak Vural, Teknik kapasitesi yükek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.

BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI

Sarı Lacivertliler, daha önce Benfica ve Barcelona altyapılarında forma giyen 2006 doğumlu İsak Vural'u kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe sosyal medyasında transferi duyururken, "Ailemize hoş geldin İsak Vural!" ifadelerini kullandı.



